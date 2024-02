Persona 3 Reload ze świetnymi wynikami sprzedaży. Atlus chwali się rekordem

Kilka dni temu informowaliśmy, że Persona 3 Reload zaliczyła naprawdę udany start na Steam . Okazuje się jednak, że Atlus ma kolejny powód do radości. Remake popularnego jRPG-a cieszy się bowiem sporym zainteresowaniem wśród graczy. Potwierdzają to wyniki sprzedaży, którymi podzieliła się japońska firma.

Nic więc dziwnego, że Atlus nie kryje swojego zadowolenia z rezultatu osiągniętego przez Persona 3 Reload. Firma zdaje sobie jednak sprawę, że nie byłoby to możliwe bez graczy. Dlatego też wydawca skorzystał z okazji i we wspomnianym wpisie podziękował fanom za „niesamowite wsparcie”, a także wyraził nadzieję na pobicie kolejnych rekordów.

Na koniec przypomnijmy, że Persona 3 Reload dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Persona 3 Reload - legendarna gra, która może być jeszcze lepsza.

