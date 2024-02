Persona 3 Reload zalicza świetny start na Steam. Rekordowe wyniki aktywności

Jak wspomnieliśmy wyżej, Persona 3 Reload zbiera również bardzo dobre recenzje na Steam . Odświeżona wersja jRPG-a z 2007 otrzymała już na platformie Valve blisko tysiąc opinii, z czego aż 98% to oceny pozytywn e. Wygląda więc na to, że zachwyty recenzentów nie były przesadzone, a w ręce graczy trafia dziś kolejna świetna produkcja.

Na koniec przypomnijmy, że Persona 3 Reload debiutuje dziś na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Persona 3 Reload - legendarna gra, która może być jeszcze lepsza.