Persona 3 Reload – dzisiaj premiera. Powrót legendarnej gry jRPG

Persona 3 Reload dzisiaj trafia do sprzedaży. W gruntownie odświeżona wersja tego jRPG zagrają posiadacze PC oraz konsol Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One i PlayStation 4.

Trzeba podkreślić, że Atlus podszedł do zadania wydania remake’u z wielkim zapałem i postanowił oddać graczom bardzo mocno odświeżoną edycję. Przede wszystkim zdecydowano się zaprezentować fanom wykonaną od początku oprawę wizualną. Persona 3 Reload korzysta teraz z dobrodziejstw silnika graficznego Unreal Engine, co sprawia, że grafika wygląda teraz o wiele lepiej niż w oryginalnej produkcji . Twórcy nie poprzestali tylko na tym i rozgrywkę okraszą nowe przerywniki filmowe.

Akcja Persona 3 Reload dzieje się w wymyślonym na potrzeby gry japońskim mieście Iwatodai. Jego mieszkańcy ulegli dziwnej przemianie, która jakimś cudem nie dotknęła uczniów jednej ze szkół. Nastolatkowie muszą więc nie tylko wypełniać obowiązki szkolne, ponieważ nocami stają do walki z Cieniami.

Premiera Persona 3 Reload

Jak przystało na serię Persona, bardzo ważnym elementem jest życie szkolne. Gracze będą mieli tu wiele do zrobienia, kierując poczynaniami dzieciaków w szkole, które pod osłoną nocy, stają do walki z wieloma przerażającymi przeciwnikami. Oczywiście wszystkie postacie będą rozwijać swoje umiejętności. Atlus przygotował bardzo system rozwoju postaci i modyfikowania ich możliwości. Jak to zwykle bywa w przypadku jRPG, powinniśmy spodziewać się równie opasłych dialogów.