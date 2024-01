Persona 3 Reload z mocnym wideo otwierającym

Fani serii Persona z pewnością odliczają już dni do premiery Persona 3 Reload. Pod koniec grudnia deweloperzy podzielili się trailerem prezentującym, jak wygląda życie w szkole. Tym razem otrzymaliśmy wideo otwierające grę. Zachęcamy do zapoznania się z klimatycznym materiałem.

Wideo otwierające Persona 3 Reload zawiera zupełnie nowy utwór zatytułowany Full Moon Full Life

Persona 3 Reload to gruntownie przebudowana wersja klasycznej gry. Zmiany obejmują chociażby takie aspekty jak: system walki, audio, interfejs czy dodanie nowych, rozbudowujących fabułę scen. Cała produkcja została stworzona od podstaw, a twórcy zdecydowali się skorzystać z zaawansowanej technologii Unreal Engine, co przekłada się na znaczną poprawę grafiki w porównaniu do oryginału. Wszystko wskazuje na to, że dla fanów serii będzie to pozycja obowiązkowa.



Premiera Persona 3 Reload zaplanowana została na 2 lutego 2024 roku, a gra będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.