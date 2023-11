Pedro Pascal w Fantastycznej Czwórce. Aktor jest bliski dołączenia do Marvela

Wiele dzieje się ostatnio w Marvelu. Dopiero co studio ogłosiło datę premiery drugiego sezonu A gdyby…?, a także ogłoszono, że Avengers 5 stracili reżysera. Teraz z kolei pojawiły się nowe doniesienia o castingu do roli Reeda Richardsa w Fantastycznej Czwórce. Według niedawnych plotek faworytem był Jake Gyllenhaal, ale aktor nie przyjął tej roli. Nowym kandydatem numer jeden został Pedro Pascal.

Pedro Pascal może zagrać Reeda Richardsa w Fantastycznej Czwórce

Aktor znany z ról w Grze o Tron, Bez litości 2, Wonder Woman 1984, a ostatnio również z serialu The Last of Us, jest bliski podpisania kontraktu z Marvelem. Pedro Pascal wcieli się w Pana Fantastycznego i dołączy do Vanessy Kirby, która wcieli się w Susan Storm, a także Joseph Quinn, który zagra Johnny’ego Storma. W obsadzie znajduje się również Ebon Moss-Bachrach w nieujawnionej roli.

Według doniesień Jake Gyllenhaal zrezygnował z roli Reeda Richardsa, a teraz oferta skierowana jest do Pedro Pascala. Daniel Richtman poinformował, że Pedro Pascal jest bliski podpisania kontraktu i jeśli tak się stanie, wkrótce powinniśmy otrzymać ogłoszenie o castingu do Fantastycznej Czwórki.

