Marvel ma pewniaka do głównej roli w Fantastycznej Czwórce. Aktor już wcześniej wystąpił w MCU

To nie byłby pierwszy przypadek, gdy aktor zagrał w uniwersum więcej niż jedną rolę.

Strajk aktorów oficjalnie się zakończył, więc jeszcze w tym roku możemy poznać obsadę Fantastycznej Czwórki. Według wcześniejszych doniesień większość aktorów została już wybranych i niemal pewne jest, że Vanessa Kirby wcieli się w Sue Storm, a Joseph Quinn, znany ze Stranger Things 4, zagra Johny’ego Storma. Wciąż nie wiadomo, jaki aktor zostanie Reedem Richardsem, po tym, jak Adam Driver zrezygnował z przyjęcia tej roli. Wśród propozycji padały różne nazwiska, w tym Matt Smith. Marvel ma jednak inny numer jeden, który już wcześniej wystąpił w filmie z MCU.

Fantastyczna Czwórka – Jake Gyllenhaal głównym kandydatem do roli Reeda Richardsa

Według scoopera Daniela Richtmana to Jake Gyllenhaal jest obecnie głównym kandydatem do roli Pana Fantastycznego. Plotki o zaangażowaniu aktora do Fantastycznej Czwórki pojawiły się jeszcze w połowie września, a teraz potwierdza je kolejne źródło.