Avengers 5 z dużymi problemami. Film stracił reżysera

W lipcu ubiegłego roku The Hollywood Reporter podał, że Destin Daniel Cretton, twórca Shang-Chi i legendy dziesięciu pierścieni, został reżyserem Avengers: The Kang Dynasty. Marvel oficjalnie nigdy nie potwierdził tych doniesień, ale wszystko wskazywało na to, że to właśnie Cretton stanie za kamerą filmu. Te plany nie są już aktualne i reżyser zrezygnował z nakręcenia Avengers 5.

Nie wiadomo, czy przesunięcie daty premiery filmu na 2026 rok zmusiło Destina Daniela Crettona do porzucenia projektu, ze względu na inne zobowiązania, czy też decyzja została podjęta po domniemanej zmianie pomysłu na film przez Marvela. Przypomnijmy, że według ostatnich plotek studio chce zrezygnować z Kanga i Jonathana Majorsa, wprowadzając nowego antagonistę, który stanie się głównym przeciwnikiem dla superbohaterów w Avengers 5.