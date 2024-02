Paweł Sasko reaguje na zwolnienia w Sony i zaprasza do pracy w CD Projekt RED

Paweł Sasko zachęca zwolnionych deweloperów z PlayStation Studios do pracy w CD Projekt RED

Sasko we wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X stwierdził, że zwolnienia w branży gier stają „codzienną rutyną”. Następnie przekazał wyrazy współczucia deweloperom z Insomniac Games, Naughty Dog, Guerrilla Games i Firesprite, którzy stracili pracę. Przedstawiciel CD Projekt RED zachęcił również zwolnione osoby do rozpoczęcia pracy w polskiej firmie.

Do swojego wpisu Sasko załączył link do strony z ofertami pracy w CD Projekt RED. Rodzima firma szuka obecnie m.in. specjalistów od marketingu, a także starszego projektanta poziomów do prac nad Projektem Sirius. Do zespołu odpowiedzialnego za Cyberpunk: Orion poszukiwani są z kolei m.in. starszy scenarzysta, starszy producent, starszy projektant zadań, główny projektant poziomów czy też główny projektant systemów.