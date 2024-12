Path of Exile 2 za trudne? Wielu graczy narzeka na zbyt wymagającą rozgrywkę w nowości od Grinding Gear Games

Dzisiaj informowaliśmy o wciąż rosnącym zainteresowaniu Path of Exile 2. Tytuł był bardzo wyczekiwany z wielu powodów, takich jak zniechęcenie się niektórych graczy do Diablo 4 oraz sukcesu pierwszej odsłony serii wydanej w 2013 roku. Nowy projekt został ciepło przyjęty, co widzimy m.in. w bardzo pozytywnych opiniach na Steamie, jednak pojawiają się problemy z wysokim poziomem trudności.

Path of Exile 2 - wrażenia graczy po premierze

Pojawienie się Path of Exile 2 na rynku nie przebiegło bez żadnych problemów - serwery produkcji nie były przygotowane na ponad milion osób, które ostatecznie zdecydowały się na zakup wczesnego dostęp. Mimo, że w jednym momencie zalogowanych było najwięcej 578 tysięcy użytkowników, to i tak wielu graczy nie otrzymało możliwości wejścia do gry. Ta sytuacja uległa poprawie, lecz po dłuższej rozgrywce pojawiło się sporo głosów narzekających na wygórowany poziom trudności.