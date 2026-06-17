Path of Exile 2 nie pójdzie śladem Diablo 4. Twórcy odrzucają funkcję, o którą gracze proszą od lat

Czy ten element stanowi o sile popularnego RPG akcji, czy o jego słabości?

Jedną z najczęściej powracających próśb społeczności Path of Exile jest możliwość pomijania kampanii fabularnej podczas tworzenia kolejnych postaci. Gracze od lat argumentują, że wielokrotne przechodzenie tych samych aktów staje się monotonne, zwłaszcza gdy ich prawdziwym celem jest dotarcie do endgame'u. Wygląda jednak na to, że Grinding Gear Games nie zamierza zmieniać swojego stanowiska. Path of Exile 2 nie da możliwości pomijania fabuły Dyrektor Path of Exile 2, Jonathan Rogers, potwierdził, że twórcy nie planują wprowadzenia funkcji pozwalającej ominąć kampanię. Według deweloperów fabuła i związany z nią rozwój postaci są integralną częścią doświadczenia, jakim ma być Path of Exile 2. Zamiast umożliwiać pomijanie kolejnych aktów, studio skupia się na ich usprawnianiu. W aktualizacji 0.5.0 skrócono część lokacji, dodano nowe oznaczenia i zmodyfikowano układ niektórych obszarów, aby doświadczeni gracze mogli szybciej docierać do kolejnych etapów rozgrywki.

Decyzja wywołała mieszane reakcje wśród fanów, co można zauważyć na forach. Część społeczności broni takiego podejścia, argumentując, że współczesne gry zbyt często pozwalają omijać znaczną część swojej zawartości. Ich zdaniem kampania powinna pozostać ważnym elementem budowania postaci, a nie jedynie przeszkodą na drodze do endgame'u.

GramTV przedstawia:

Nie brakuje jednak głosów krytycznych. Wielu graczy uważa, że po ukończeniu kampanii raz w danym sezonie lub lidze powinni mieć możliwość szybszego rozwijania kolejnych bohaterów. Według nich obowiązkowe powtarzanie tych samych treści może z czasem zniechęcać część społeczności i sprawić, że niektórzy gracze zwyczajnie porzucą grę. Warto przy tym zauważyć, że sytuacja Path of Exile 2 różni się od tej znanej z Diablo 4. W produkcji Blizzarda istnieją alternatywne sposoby zdobywania doświadczenia i rozwijania postaci poza głównym wątkiem fabularnym. W przypadku Path of Exile stworzenie podobnego systemu byłoby znacznie trudniejsze i wymagałoby zaprojektowania całej alternatywnej ścieżki progresji prowadzącej do wysokich poziomów oraz endgame'u. Na razie wszystko wskazuje więc na to, że fani Path of Exile 2 będą musieli przyzwyczaić się do wizji twórców. Docelowo, wraz z premierą wersji 1.0, Path of Exile 2 ma oferować sześć pełnoprawnych aktów. Oznacza to, że zanim gracze dotrą do końcowej zawartości, będą mieli jeszcze więcej historii do przejścia niż obecnie.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









