Pamiętacie Star Wars Galaxies? Nowy dokument NoClip zagłębia się w największy problem gry

NoClip przygotował film dokumentalny, który daje interesujące spostrzeżenie na temat problemu z Jedi w Star Wars Galaxies.

Kanał dokumentalny NoClip, prowadzony przez Danny'ego O'Dwyera, opublikował najnowszy materiał poświęcony jednemu z największych wyzwań podczas tworzenia gry Star Wars Galaxies. Nowy film szczegółowo przedstawia tak zwany problem Jedi, z którym musiało zmierzyć się studio Sony Online Entertainment. Jedi w Star Wars Galaxies byli problemem? Dla osób, które nie znają NoClip, jest to kanał specjalizujący się w dokumentach o grach wideo, przedstawiający kulisy powstawania i historię wielu legendarnych produkcji. Wśród jego najbardziej znanych materiałów znajduje się między innymi wieloczęściowy dokument o odrodzeniu gry Final Fantasy XIV. W nowym materiale twórcy przyjrzeli się jednemu z najbardziej wpływowych MMORPG pierwszej dekady XXI wieku, a mianowicie Star Wars Galaxies oraz ogromnemu problemowi, przed którym stanęli deweloperzy podczas tworzenia gry osadzonej w uniwersum Gwiezdnych wojen. W dokumencie wystąpił między innymi Raph Koster, reżyser Star Wars Galaxies, który opowiedział o historii projektowania Jedi i o tym, jak kolejne pomysły na spełnienie fantazji o byciu rycerzem Jedi ostatecznie mogły przyczynić się do upadku całego MMO.

Jednym z największych problemów było to, że w świecie Gwiezdnych wojen możliwość wcielenia się w Jedi była zbyt kusząca, aby ją zignorować: Jedi są tym, co we współczesnych MMO nazywamy klasą alfa. Oznacza to w zasadzie, że jeśli wybierzesz tę ścieżkę, będziesz potężniejszy od wszystkich innych graczy. A przecież gry powinny być sprawiedliwe, więc to staje się problemem. Ale fantazja o byciu Jedi jest po prostu niesamowicie silna. Dodatkowym utrudnieniem był okres, w którym osadzono akcję gry. Star Wars Galaxies rozgrywało się pomiędzy wydarzeniami z filmów Gwiezdne Wojny: Epizod IV – Nowa Nadzieja, a Gwiezdne Wojny: Epizod V – Imperium Kontratakuje, czyli w czasach, gdy Jedi praktycznie już nie istnieli. Twórcy nie mogli jednak zmienić okresu historycznego gry ze względu na zobowiązania kontraktowe. Pojawiło się więc kolejne pytanie: jak właściwie gracz miał zostać Jedi i jak zbalansować tę klasę, by nie zdominowała całej rozgrywki? Według Kostera w studiu pojawiło się wiele pomysłów, ale jedna idea pozostawała niezmienna: Mieliśmy takie założenie, że odkrycie samego sposobu zostania Jedi powinno być bardzo, bardzo trudne i nie powinno dać się go odtworzyć.

GramTV przedstawia:

Pierwotnie twórcy planowali stworzyć ukryty system, w którym gracze wykonywaliby zwyczajne czynności takie jak taniec w klubach, przygotowywanie kanapek lub wspinaczka górska, a wszystkie te działania stopniowo odblokowywałyby ich wrażliwość na Moc. Założenie było takie, że Jedi mieli stać się najbardziej wszechstronnymi graczami w całym świecie gry. Pomysł ten okazał się jednak niemożliwy do zrealizowania ze względu na ograniczenia technologiczne tamtych czasów. Deweloperzy przenieśli więc część koncepcji do rozbudowanego systemu umiejętności, co z kolei prowadziło do innego problemu, a mianowicie do zmuszania graczy do zabawy w sposób, którego wcale nie chcieli. Jednym z najciekawszych elementów dokumentu są informacje dotyczące pomysłów na balansowanie mocy Jedi. Jeden z nich zakładał, że gracze zbyt często korzystający z Mocy byliby tropieni przez łowców nagród, a ostatecznie nawet przez samego Dartha Vadera. Koncepcja dobrze wpisywała się w realia uniwersum Gwiezdnych wojen po Rozkazie 66, gdy ocalali Jedi ukrywali się przed Imperium i jego agentami. Pomysł przewidywał również zastosowanie permanentnej śmierci postaci, mechaniki popularnej w wielu grach tamtego okresu. Nie spotkała się ona jednak z dużym entuzjazmem ze strony fanów MMORPG. Dokument pokazuje również, jak ogromną presję na twórców wywierał dział marketingu, który domagał się jak najszybszego wprowadzenia Jedi do gry. Gdy gracze odkryli, że ścieżkę prowadzącą do zostania użytkownikiem Mocy można powtórzyć i zoptymalizować, pojawiły się kolejne problemy, które miały znaczący wpływ na przyszłość Star Wars Galaxies. Nowy dokument NoClip przedstawia jeden z najbardziej fascynujących przypadków projektowania gier MMO w historii gatunku. Nawet osoby, które nigdy nie grały w Star Wars Galaxies, mogą znaleźć w nim interesującą opowieść o tym, jak spełnienie marzenia o byciu Jedi stało się jednym z największych wyzwań i zarazem najpoważniejszych problemów legendarnego MMORPG. Jeśli jesteście ciekawi całego problemu to odsyłamy do oryginalnego materiału: