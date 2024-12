Palworld z nową aktualizacją. Szykujcie się na Hardcore Mode

Aktualizacja o nazwie Feybreak została zapowiedziana podczas tegorocznego The Game Awards i ma być największym dodatkiem do gry od czasu jej premiery. Jako, że zmiany nastąpią lada moment, przedstawiamy wam wszystkie szczegóły na ich temat.

Teaser możecie zobaczyć w zamieszczonym w serwisie X poście:

Wczytywanie ramki mediów.

Aktualizacja Feybreak zadebiutuje już jutro, czyli 23 grudnia na wszystkich dostępnych platformach, wprowadzając ogromne zmiany i nowe wyzwania do Palworld. Fani gry mogą oczekiwać jeszcze większych możliwości eksploracji, budowy i interakcji z Palami, co czyni Feybreak jedną z najbardziej wyczekiwanych aktualizacji w historii gry. To całkiem niezła okazja do powrotu do gry, zwłaszcza że na kilku platformach gra jest obecnie przeceniona, np. na Steam, gdzie kupicie ją za nieco ponad 100 złotych.

Przypomnijmy, że Palworld to survivalowa gra akcji z widokiem TPP i elementami RPG. W grze przemierzamy malowniczy świat i łapiemy stworki nazywane tutaj Palami, których umiejętności wykorzystujemy przeróżne sposoby, co nasuwa jednoznaczne skojarzenia z popularną serią Pokemon. Palworld w okolicach swojej premiery okazał się być gigantycznym hitem.