Wszyscy narzekają, a Overwatch 2 wykręca świetne wyniki. Zasłużenie?

Blizzard już chyba przyzwyczaił nas do tego, że premiery ich gier zawsze przebiegają w cieniu kontrowersji. Nie inaczej było z Overwatch 2. Produkcja już od pierwszego dnia borykała się ze sporymi problemami technicznymi, a fani sławnej strzelanki byli rozczarowani tym, co finalnie dostali. Wszyscy narzekają, a amerykańska firma znów chwali się świetnymi wynikami. Tak, mi też od razu przypomniała się premiera Diablo Immortal.

Overwatch 2 przyciąga nowych graczy

W zaledwie 10 dni od premiery Overwatch 2 zdobył 25 milionów graczy. Wynik może robić wrażenie. Ciekawe jednak, czy Blizzard sprosta oczekiwaniom graczy i czy utrzyma ich przy produkcji na dłużej. Pierwsza część słynnej strzelanki również cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, które jednak spadało z biegiem lat. Część fanów z pewnością wróciła, by sprawdzić nowości przygotowane przez twórców. Wygląda jednak na to, że mogą być rozczarowani, gdyż Overwatch 2 praktycznie nie różni się od poprzedniej odsłony.



Oczywiście, chętnie dowiemy się, co Wy myślicie o Overwatch 2 i jakie są Wasze wrażenia z rozgrywki. Tych, którzy jeszcze nie mieli okazji zagrać w tę produkcję, odsyłamy do przygotowanej przez nas recenzji. Muradin zatytułował swój tekst „Overwatch 2 - recenzja aktualizacji?”, a gra finalnie otrzymała ocenę 7.5/10.

