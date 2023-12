Twórcy Overwatcha 2 wiedzieli, że gra zostanie ofiarą review bombingu na Steamie

Bobby Kotick wreszcie opuścił Activision Blizzard – i to właśnie z tego powodu coraz więcej pracowników zaczęło dzielić się swoimi prawdziwymi opiniami na temat firmy, nie bojąc się już konsekwencji za krytykę prezesury wspomnianego osobnika. Jak podaje serwis The Gamer, deweloperzy odpowiedzialni za stworzenie i rozwój gry Overwatch 2 doskonale wiedzieli, że po premierze produkcji na platformie Steam padnie ona ofiarą tzw. review bombingu.

Gwoli przypomnienia: Overwatch 2 było pierwszą grą Blizzarda, która trafiła na platformę Steam.(Ciekawostka: na ten moment istnieje tylko jedna produkcja , która ma jeszcze gorsze recenzje i jest to War of the Three Kingdoms.)