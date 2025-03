Oto RTX 5070 Ti z trzema wentylatorami od PNY

Wersja Plus+ oznacza, że ma jeden czy dwa plusy?

Karty Triple Fan Plus zostały właśnie wymienione przez PNY. Firma wprowadza cztery nowe GPU na serii RTX 5070 Ti.

Pełna nazwa jednej z kart to „PNY GeForce RTX™ 5070 Ti EPIC-X RGB™ Overclocked Triple Fan Plus GPU”, więc jak można zauważyć, łatwo jest przegapić ten dodatkowy „Plus”.

Na podstawie specyfikacji zauważyliśmy, że będą miały takie same prędkości taktowania jak modele bez Plusa.

Wygląda na to, że seria Plus to jedynie lekkie przedłużenie oraz pogrubienie karty.

Karty nie są jeszcze na sprzedaż, więc czas pokaże, czy są to zamienniki, czy raczej nowe droższe opcje.