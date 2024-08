Ostatnia szansa na darmowe Dying Light: The Beast. Techland wycofuje ze sprzedaży Edycję Ultimate Dying Light 2

Podczas gamescom Opening Night Live 2024 Techland zapowiedział Dying Light: The Beast, czyli nową odsłonę serii, która pierwotnie była dodatkiem do „dwójki”, ale rozszerzenie rozrosło się do takich rozmiarów, że studio postanowiło wydać ją jako osobną grę. Deweloperzy od razu potwierdzili, że spin-off zostanie udostępniony za darmo wszystkim posiadaczom Dying Light 2 w Edycji Ultimate. Niestety czasu na zdobycie nowej części Dying Light w prezencie nie ma zbyt wiele i Techland zapowiedział wycofanie Edycji Ultimate drugiej odsłony serii ze sprzedaży.

Dying Light 2: Edycja Ultimate usuwane ze sprzedaży przez Techland

Zarówno wersja Ultimate jak i płatny upgrade pozostaną do kupienia tylko do 30 września bieżącego roku. Po tym czasie grę będzie można cyfrowo nabyć wyłącznie w standardowej edycji, która nie oferuje darmowego dostępu do Dying Light: The Beast.