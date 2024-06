Zapowiedź Dead Rising Deluxe Remaster. „Całkowicie nowa oprawa” w odświeżonym wydaniu

Capcom opublikował właśnie w sieci teaser trailer Dead Rising Deluxe Remaster. Jak głosi napis zaprezentowany na materiale, w 2024 roku produkcja trafi na platformy nowej generacji. „To wydanie ulepszone o całkowicie nową oprawę”, czytamy w komunikacie zawartym na nagraniu. Jak sugeruje jedna z wypowiedzianych przez głównego bohatera kwestii, w roli nie usłyszymy oryginalnego aktora głosowego, choć Capcom nie potwierdził tych informacji oficjalnie.

Jednak na szczegóły przyjdzie nam jeszcze zapewne trochę poczekać. Warto przy okazji przypomnieć, że akcja Dead Rising rozgrywa się w niewielkim miasteczku opanowanym przez hordy zombie. Gracze wcielają się w postać Franka Westa, fotodziennikarza, walczącego z niebezpiecznymi przeciwnikami i angażującego się dodatkowo w „rozwikłanie tajemnicy tej potwornej epidemii”. Dead Rising Deluxe Remaster prawdopodobnie zaoferuje fabułę zgodną z oryginałem z 2006 roku.

Frank West, fotodziennikarz pracujący nad reportażem życia, jest na tropie smakowitej poszlaki, która zaprowadzi go do niewielkiego miasteczka, w całości opanowanego przez zombie! Udaje mu się uciec do pobliskiego centrum handlowego, myśląc, że tam znajdzie schronienie. Niestety, sprawy przybierają niespodziewany obrót. Walka o życie, w starciu z niekończącymi się falami przeciwników, nie jest łatwa, lecz Frank, mając dostęp do całego centrum handlowego, walczy z krwiożerczym tłumem zombie za pomocą wszystkiego, co wpadnie mu w ręce, dodatkowo angażując się w rozwikłanie tajemnicy tej potwornej epidemii. – głosi opis Dead Rising na platformie Steam.