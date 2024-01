Oppenheimer wreszcie pokonał Barbie. Film Nolana zdominował Złote Globy 2024

Barbieheimer to bez wątpienia fenomen kinowy zeszłego roku. Dwa filmy startujące w tym samym czasie, czyli Barbie i Oppenheimer zawojowały rankingi kasowe i powodując szał wśród widzów. Takich kolejek pod kinami i braku biletów, nie oglądaliśmy dawno. Z rywalizacji o pieniądze wpadające do kasy zwycięsko wyszła Barbie, ale jeszcze ciekawszą rywalizacją jest ta, która rozgrywa się w tym roku.

Oba filmy zdobywają wiele nominacji do przeróżnych nagród, ustanawiając kolejne rekordy, a więc wielce ciekawym będzie jak będą sobie radziły w kolejnych plebiscytach.

Na razie mamy za sobą Złote Globy, w których to film Nolana okazał się górą. Oppenheimer odnosząc 5 zwycięstw, ustanowił nowy rekord tego wydarzenia. Żadnemu filmowi przez nim nie udało zdobyć tyle nagród. To widowisko otrzymało nagrodę dla najlepszego filmu dramatycznego, najlepszego reżysera, najlepszej muzyki oryginalnej, najlepszego aktora pierwszoplanowego dla Cilliana Murphy'ego i najlepszego aktora drugoplanowego dla Roberta Downeya Jr.

Oppenheimer triumfuje w pięciu kategoriach podczas Złotych Globów 2024

Barbie wypadła słabiej i zgarnęła mniej prestiżowe nagrody, ale odnotujmy, że ma na koncie nagrodę dla najlepszej oryginalnej piosenki do filmu dla Billie Eilish za What Was I Made For, a Margot Robbie przyjęła nagrodę wraz z Gretą Gerwig za najlepszy wynik kasowy.