Oppenheimer – pierwsze reakcje na film Christophera Nolana. Dzieło zasługuje na Oscary

Pojawiły się pierwsze reakcje na film Oppenheimer. Oglądający są zachwyceni nowym dziełem Christophera Nolana.

Cillian Murphy wciela się w J. Roberta Oppenheimera, amerykańskiego fizyka teoretycznego i szefa tajnego laboratorium Los Alamos podczas II wojny światowej oraz człowieka, który opracował bombę atomową. Był mocno zaangażowany w Projekt Manhattan, któremu przypisuje się opracowanie pierwszej broni jądrowej użytej do zbombardowania japońskich miast Hiroszimy i Nagasaki w 1945 roku.

Oppenheimer to potężna rzecz. Nieskazitelna, godna nagród gra Cilliana Murphy'ego to wyższy poziom. Każdy aktor w tej bogatej obsadzie wspiął się na szczyt. Nawiedzone dzieło Christophera Nolana jest niezwykłe, a realizacja jego wizji przez Hoyte van Hoytema zapiera dech w piersiach –Simon Thomson (ShowbizSimon).

Zaryzykuję i powiem, że jest to najmroczniejszy, najbardziej ponury film Nolana. Tak czy inaczej, to ekscytujące widzieć, jak wciąż uczy się nowych sztuczek. – Jeremy Mathai ze Slash Film.

Myślę, że Oppenheimer to JFK Nolana. A ja KOCHAM JFK. Cillian Murphy hipnotyzuje w gwiazdorskiej moralnej rozterce dotyczącej teorii naukowej, która staje się śmiercionośnym faktem. - zachwycał się redaktor Cinemablend, Sean O'Connell.

Słowo, które przychodzi mi na myśl, to „przerażający”. Toczący się w nieubłaganym tempie, niesamowicie szczegółowy, zawiły dramat historyczny, który buduje się i buduje, i buduje, aż Nolan uderzy młotem w najbardziej zdumiewający, wstrząsający sposób. — napisał na Twitterze scenarzysta i filmowiec, Bilge Ebiri.

Odważne, tragiczne spojrzenie w najciemniejszą godzinę ludzkości. Porywające, światowej klasy kreacje i zapierające dech w piersiach obrazy, które wywołują w tobie mnóstwo emocji. To nie tylko kolejna biografia, to najlepszy film historyczny wszechczasów! Pasujące zakończenie. – napisał The Atom Review.