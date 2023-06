Christopher Nolan porównuje zakończenie Oppenheimera do Incepcji

Christopher Nolan porównał zakończenie Oppenheimera do finału Incepcji. Film z 2010 roku ma bardzo niejednoznaczne zakończenie, które od lat jest szeroko dyskutowane i ma mnóstwo interpretacji. Incepcja kończy się w taki sposób, że w zasadzie nie jest jasne, czy Cobb, grany przez Leonardo DiCaprio, wrócił do prawdziwego życia, czy też został uwięziony w świecie snów.

Mam na myśli koniec Incepcji, to jest dokładnie to. Istnieje nihilistyczna wizja tego zakończenia, prawda? Dwuznaczność nie jest dwuznacznością emocjonalną. Jest dwuznacznością intelektualną dla publiczności. To zabawne, myślę, że istnieje interesujący związek między zakończeniami Incepcji i Oppenheimera do zbadania. Oppenheimer ma skomplikowane zakończenie. Skomplikowane uczucia.