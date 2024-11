Operator Gladiatora 2 ostro krytykuje Ridleya Scotta. Reżyser jest „leniwy, niedbały i niecierpliwy”

To naprawdę leniwe z jego strony. Wykorzystuje efekty specjalne do sprzątania różnych rzeczy, które pojawiają się w kadrze, w tym mikrofonów, kamer, elementów scenografii, a nawet cieni podnośników. Na końcu zawsze mówi: „Posprzątamy to”.

Jest bardzo niecierpliwy, więc lubi robić wiele rzeczy na raz. To nie jest zbyt dobre dla sztuki tworzenia filmu. Spójrzcie na jego poprzednie filmy, gdzie głębia szczegółów była w dużej mierze efektem oświetlenia. Nie da się tego zrobić za pomocą wielu kamer, ale on po prostu chce, żeby to wszystko zostało od razu zrobione.

Nie sądzę, że posiadanie dużej liczby kamer poprawia jakość filmów. Trochę za bardzo się śpieszy i właśnie to się w nim zmieniło. On chce tak robić, a mnie się to nie podoba i nie sądzę, żeby wielu ludziom się to podobało. Ale widzowie uwielbiają jego filmy. Jest Ridleyem Scottem i może robić, co chce.

Niektórzy lubią kręcić filmy wieloma kamerami, ponieważ w scenie występuje wielu aktorów i angażuje do pracy wielu ludzi. Ale nie ma w tym żadnej troski. Teraz chodzi o „ogólne zajmowanie się wszystkim”, a nie o bycie kucharzem gotującym coś wspaniałego w kuchni. Po prostu idziesz do supermarketu i bierzesz największy wózek, przejeżdżasz przez alejkę, kładąc rękę na półce i wrzucasz do niej wszystko, co tylko się zmieści. Później my musimy się tym zajmować.