Opera GX rusza z GX.games Monthly Drop

W listopadzie na GX.games – na specjalnej gamingowej platformie przeglądarki Opera GX - pojawiły się dwa nowe darmowe tytuły. Już teraz można odebrać Hero's Hour, strategiczną grę RPG stworzoną przez Benjamina Hauera. Na platformie pojawiła się także Leaf Blower Revolution. Wszystko w ramach nowej inicjatywy pod nazwą „Monthly Drop”, która będzie polegać na regularnych, comiesięcznych i bezpłatnych zrzutach gier, przeznaczonych da dla użytkowników Opery GX.

Hero's Hour, to popularna strategia RPG, oferująca ponad 100 godzin rozgrywki. W Hero's Hour wcielasz się w bohatera, którego zadaniem jest eksploracja świata, budowanie miast, toczenie szybkich bitew i gromadzenie armii zdolnej do stawienia czoła każdemu wyzwaniu. To prawdziwa uczta dla miłośników serii Heroes of Might and Magic.

Leaf Blower Revolution, stworzona przez Humble North gra typu idle, zebrała wiele pozytywnych opinii na Steamie. Polega na usuwaniu liści z wirtualnego podwórka, za pomocą napędzanych energią jądrową specjalnych super-dmuchaw. Użytkownik wchodzi na wyższe poziomy, odblokowując ulepszenia, zdobywając osiągnięcia i nie tylko.