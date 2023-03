Opera GX i Xzibit odpicują przeglądarkę

— Biznes tuningowy się zmienił, rozkręca się i wchodzi do gry na pełnej. Czas odpicować Twoją przeglądarkę. — dodaje Xzibit. Aby to zrobić z Operą GX, nie potrzeba ekipy mechaników samochodowych. Użytkownicy mogą skorzystać z GX Mods.

Aby zapoczątkować nową erę, Opera GX nawiązała współpracę z Xzibitem, raperem i prowadzącym znany na całym świecie program telewizyjny o podrasowywaniu aut “Pimp My Ride”. Raper z Detroit postanowił się przerzucić się na tuning przeglądarek internetowych.

— Przeglądarki mają złą renomę ponieważ są nudne. Opera GX została zaprojektowana tak, aby była inna. Dzięki Modom chcemy dać naszym użytkownikom możliwość ekspresji oraz wyrażenia siebie, zamiast zmuszać ich do trzymania się z góry narzuconego zestawu domyślnych opcji — mówi Maciej Kocemba, Product Director w Opera i mózg projektu Opera GX. — GX Mods oferują użytkownikom nieograniczoną liczbę opcji customizacji. Czas porzucić nudne przeglądarki i zacząć naprawdę przeglądać sieć.

Każdy Mod to miks wielu elementów: wyjątkowy wygląd (animowane tapety i motywy), dźwięki (klawiatura i interfejs użytkownika) oraz shadery (efekty oparte na GPU, które renderują się w czasie rzeczywistym podczas grania czy surfowania po sieci). Można nawet dostosować wygląd stron internetowych. To, jak Mody będą ze sobą współgrać, zależy całkowicie od użytkownika, dano mu całkowitą swobodę w tworzeniu czegoś zupełnie wyjątkowego. Każdy może także zacząć od jednego z kilku proponowanych modów, przechodząc do nowego GX Mod Store.

GX Mod Store, oferuje dziesiątki gotowych Modów, z których każdy jest inspirowany grami lub tematyką gamingową, setki stylizacji pod konkretne tematy i nastroje oraz tworzące całkowicie unikatowy wygląd, dźwięki i shadery. Dostępne już teraz w sklepie Mody to: Cyberdeck, Anime, LoFi Chill, Blockified, Drive-by i Legendary Rift, a także GXzibit - Mod stworzony przez samego człowieka - Xzibita, zainspirowany rapem z początku lat 2000.

Mody z nowego GX Mods Store są dostępne na pasku bocznym w Operze GX. To właśnie tu użytkownicy mogą przeglądać wszystkie dostępne kompozycje, niezależnie od tego, czy zostały stworzone przez Operę GX, czy przez społeczność. Wszystkie modyfikacje są bezpłatne. Można mieszać i dopasowywać elementy z różnych modów, aby tworzyć nowe wersje i udostępniać je w Mods Store.

Opera GX to jedyna przeglądarka przeznaczona dla graczy, ponieważ oferuje niezliczone opcje dostosowywania, w tym motywy kolorystyczne, efekty dźwiękowe, muzykę w tle, a także ograniczniki procesora, pamięci RAM i przepustowości sieci zaprojektowane tak, aby pozostawić więcej zasobów komputera na gry. Opera GX Mobile to jej mobilna wersja dostępna zarówno na Androida, jak i iOS.