Of Ash and Steel przywodzi na myśl Wiedźmina i Gothica. Klimatyczna zapowiedź nowej gry RPG

Pojawiły się dobre wieści dla miłośników klimatów podobnych do Wiedźmina czy Gothica. Fire & Frost Studios wraz z wydawcą tinyBuild zapowiedziało bowiem nową grę RPG. Klimatyczny zwiastun z fragmentami z rozgrywki został już udostępniony w sieci.

Zapowiedź Of Ash and Steel, nowej gry RPG

Zgodnie z informacjami przekazanymi w komunikacie prasowym, nadchodzi „wciągająca gra RPG z perspektywy trzeciej osoby osadzona w niebezpiecznym, średniowiecznym, fantastycznym, otwartym świecie”. Produkcja ma trafić na rynek w 2025 roku, jednak dokładna data premiery pozostaje obecnie tajemnicą. Potwierdzoną platformą jest na ten moment PC. W komentarzach pod udostępnioną zapowiedzią gracze zwracają uwagę na podobieństwa do Wiedźmina i Gothica.

Jak możemy wyczytać we wspomnianym komunikacie, twórcy inspirują się klasycznymi grami RPG. Of Ash and Steel ma oddawać „ducha przygody starej szkoły z nowoczesnym designem”. Z zapowiedzi, która znajduje się na dole wiadomości, dowiadujemy się natomiast, że tytuł ma zaoferować bogatą fabułę, możliwość eksploracji świata, walkę oraz głęboki system rozwoju postaci.