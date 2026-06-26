Odyseja może nie mieć tak entuzjastycznych pierwszych reakcji. Universal pominął influencerów

Studio najwyraźniej chce, by o nowym filmie Christophera Nolana jako pierwsi wypowiedzieli się krytycy, a nie internetowi twórcy.

Niedawno informowaliśmy, że odbyły się pierwsze pokazy prasowe Odysei, nowego widowiska Christophera Nolana. Okazuje się jednak, że Universal zdecydował się na dość nietypowy krok, który może zwiastować zmianę w sposobie promowania największych hollywoodzkich produkcji. Odyseja nie dla influencerów Według najnowszych informacji studio nie zaprosiło na przedpremierowe pokazy przeznaczone dla dziennikarzy tzw. influencerów, czyli twórców internetowych. Zamiast tego jako pierwsi film zobaczą wyłącznie zawodowi krytycy, których seanse mają rozpocząć się 7 lipca.

To wyraźne odejście od trendu, który w ostatnich latach stał się niemal standardem. W przypadku wielu wysokobudżetowych produkcji studia zapraszały na pokazy internetowych twórców, którzy jako pierwsi publikowali w mediach społecznościowych krótkie, zazwyczaj bardzo entuzjastyczne opinie. Tego typu reakcje często stawały się elementem kampanii marketingowej i miały budować pozytywny szum wokół filmu jeszcze przed zniesieniem embarga na pełnoprawne recenzje.

GramTV przedstawia:

Najwyraźniej Universal uznał, że Odyseja nie potrzebuje takiego wsparcia. Studio wydaje się mieć na tyle duże zaufanie do filmu Nolana, że postanowiło oprzeć jego pierwsze opinie wyłącznie na recenzjach krytyków, rezygnując z promocyjnego efektu, jaki zwykle zapewniają influencerzy. Decyzja może mieć związek z doświadczeniami z ostatnich miesięcy. W przypadku kilku głośnych produkcji, takich jak Dzień objawienia Stevena Spielberga, Mickey 17, Wichrowe Wzgórza czy sequel Wicked, pierwsze reakcje influencerów były zdecydowanie bardziej entuzjastyczne niż późniejsze recenzje krytyków. W niektórych przypadkach pojawiały się nawet głosy o potencjalnych oscarowych hitach, które ostatecznie spotkały się z dużo bardziej stonowanym przyjęciem. Czy oznacza to początek końca influencerów na przedpremierowych pokazach największych filmów? Na takie wnioski jest jeszcze za wcześnie. Niewykluczone jednak, że część studiów zaczyna dostrzegać, iż przesadnie entuzjastyczne pierwsze reakcje przestały być dla widzów wiarygodnym wyznacznikiem jakości i coraz częściej są postrzegane jako element kampanii marketingowej, a nie niezależna opinia.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









