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Odyseja może nie mieć tak entuzjastycznych pierwszych reakcji. Universal pominął influencerów

Jakub Piwoński
2026/06/26 12:10
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Studio najwyraźniej chce, by o nowym filmie Christophera Nolana jako pierwsi wypowiedzieli się krytycy, a nie internetowi twórcy.

Niedawno informowaliśmy, że odbyły się pierwsze pokazy prasowe Odysei, nowego widowiska Christophera Nolana. Okazuje się jednak, że Universal zdecydował się na dość nietypowy krok, który może zwiastować zmianę w sposobie promowania największych hollywoodzkich produkcji.

Odyseja
Odyseja

Odyseja nie dla influencerów

Według najnowszych informacji studio nie zaprosiło na przedpremierowe pokazy przeznaczone dla dziennikarzy tzw. influencerów, czyli twórców internetowych. Zamiast tego jako pierwsi film zobaczą wyłącznie zawodowi krytycy, których seanse mają rozpocząć się 7 lipca.

To wyraźne odejście od trendu, który w ostatnich latach stał się niemal standardem. W przypadku wielu wysokobudżetowych produkcji studia zapraszały na pokazy internetowych twórców, którzy jako pierwsi publikowali w mediach społecznościowych krótkie, zazwyczaj bardzo entuzjastyczne opinie. Tego typu reakcje często stawały się elementem kampanii marketingowej i miały budować pozytywny szum wokół filmu jeszcze przed zniesieniem embarga na pełnoprawne recenzje.

GramTV przedstawia:

Najwyraźniej Universal uznał, że Odyseja nie potrzebuje takiego wsparcia. Studio wydaje się mieć na tyle duże zaufanie do filmu Nolana, że postanowiło oprzeć jego pierwsze opinie wyłącznie na recenzjach krytyków, rezygnując z promocyjnego efektu, jaki zwykle zapewniają influencerzy.

Decyzja może mieć związek z doświadczeniami z ostatnich miesięcy. W przypadku kilku głośnych produkcji, takich jak Dzień objawienia Stevena Spielberga, Mickey 17, Wichrowe Wzgórza czy sequel Wicked, pierwsze reakcje influencerów były zdecydowanie bardziej entuzjastyczne niż późniejsze recenzje krytyków. W niektórych przypadkach pojawiały się nawet głosy o potencjalnych oscarowych hitach, które ostatecznie spotkały się z dużo bardziej stonowanym przyjęciem.

Czy oznacza to początek końca influencerów na przedpremierowych pokazach największych filmów? Na takie wnioski jest jeszcze za wcześnie. Niewykluczone jednak, że część studiów zaczyna dostrzegać, iż przesadnie entuzjastyczne pierwsze reakcje przestały być dla widzów wiarygodnym wyznacznikiem jakości i coraz częściej są postrzegane jako element kampanii marketingowej, a nie niezależna opinia.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/6/25/universal-is-skipping-influencer-screenings-for-christopher-nolans-the-odyssey

Tagi:

Popkultura
film
kampania
Universal
Christopher Nolan
Universal Pictures
kampania promocyjna
adaptacja książki
Odyseja
influencer
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
3
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 13:44
Silverburg napisał:

Tak jak uważam influencerów za dno i 100 metrów mułu to chyba nikt nie ma wątpliwości, że nie spodziewają się od nich pozytywnych recenzji.

To zależy. Moim zdaniem są wartościowi content creatorzy, ale przez to jaki "szum" panuje w internecie, nie ma sensu ich nawet podawać bo zaraz ktoś powie "o nie słuchasz tego ultra-prawicowca!?" albo "co, ten lewak!?". itp. Niestety żeby to zweryfikować samemu musisz takich ludzi jakiś czas posłuchać.

 Najwiekszym problemem (i zarazem wartością) content creatorów internetowych jest "autentyczność". Np. Disney Lucas Film zapraszał shilli (klakierów) którzy tak żałośnie "klaskali" na pokazach Mandalorian & Grogu, że tylko ludzie kompletnie nie w temacie nie dostrzegliby że coś tu nie gra. Co nie gra? Wystarczy prześledzić profile niektórych twórców internetowych żeby zobaczyć że ewidentnie grają pod uznanie Disneya bo już niejednokrotnie byli zapraszani do studia, dostawali gadżety itd - i póżniej "relacjonują" nawet kosztem wiarygodności. I jeszcze się chwalą tym jak bardzo świetnie im się z Disneyem współpracuje i jak bardzo podoba im sie to co robią z SW (i jak tacy ludzie mają później dać wiarygodną opinie? - przecież to się wyklucza). Czyli to dyskwalifikuje taką osobę bo jest nieobiektywna - patrzy przez pryzmat korzyści albo różowe okulary. Mówiąc krótko - nie chcą stracić benefitów które sobie wypracowali, bo korpo bardzo szybko odetnie od źródełka kogoś kto się nieprzychylnie wypowiada o nich. Albo jedno albo drugie - i to można zrozumieć, każdy znajduje swój sposób na działalność, ale można stracić na autentyczności - to już ich wybór. To samo było z "influłenserami" przy okazji premeiry Rings of Power gdzie na kilometr widać było że ci ludzie nie wiedzą o czym mówią i byli z "łapanki".

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 12:49
Silverburg napisał:

Tak jak uważam influencerów za dno i 100 metrów mułu to chyba nikt nie ma wątpliwości, że nie spodziewają się od nich pozytywnych recenzji.

Influencer to po prostu osoba z publicznością która wygłasza opinie. Niczym nie różni się od korporacyjnego szczura oprócz tego że nie jest opłacany przez korporację. A czasem nawet jest bo generalnie korporacje próbują sponsoringiem wywrzeć nacisk podobnie jak wywierają go na pracownikach. 

W zasadzie nie ma różnicy między "profesjonalistą" a "influencerem" a wręcz influencer jest więcej wart bo publiczność profesjonalisty nie jest wywalczona przez niego tylko ściągnięta przez korporacje. Jest po prostu usadzony przed kamerą. Influencer musiał sobie zapracować na zaufanie dużej grupy ludzi. Id od tego zaufania zależy jego kariera.

Widać to zwłaszcza w branży gier gdzie jeżeli nie jesteś grzecznym korpo szczurem to nie zostaniesz z innymi szczurami zaproszony na prywatne pokazy itp. Co jak dla mnie automatycznie neguje każdą produkcję. Bo wiem że żadna z opinii nie będzie prawdziwa bo zaprosili tylko tych co się podporządkowali. Ugięli kolano przed panem dla paru dolców od korporacji.

Oczywiście nie jest to czarno-białe. Jeżeli ktoś nie potrafi normalnie komunikować tylko żyje dramatami które sam wywołuje to jasne że opinia takiego człowieka jest niewiele warta. Ale przykładowo tacy ludzie jak SkillUp czy Cohhcarnage wg mnie mają bardzo rozsądne podejście do tych spraw i np. jeżeli korporacja ich wycina to już pali mi się czerwona lampka. 

Więc taka decyzja komunikuje mi jedno. Oni nie są zainteresowani realnymi opiniami. Chcą opinie kolegów które będą przefiltrowane przez korporacje które mają bliskie relacje z Hollywood. Żadna z tych opinii nie będzie prawdziwa ani wartościowa. 

Też pokazuje to że film jest tak zły że nie przetrzyma konfrontacji z tłumem. 

Więc w tym momencie nie mam żadnego zamiaru tracić czasu by iść go oglądać. Co jest ciekawe bo kiedyś jak Nolan coś wypuszczał to po prostu szedłem nawet jak słyszałem głosy krytyczne (jak w wypadku Tenet). 

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 12:21

Tak jak uważam influencerów za dno i 100 metrów mułu to chyba nikt nie ma wątpliwości, że nie spodziewają się od nich pozytywnych recenzji.




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