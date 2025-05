Obecność 4 w pierwszym zwiastunie. Przerażający finał historii demonologów

Wkrótce do kin trafi ostatnia część przygód o Warrenach i ich walce z demonami.

Już na początku tegorocznej jesieni do kin trafi The Conjuring: Last Rites, czyli czwarta i finałowa odsłona serii Obecność, która opowiada o zmaganiach Eda i Lorraine Warrenów z nawiedzonymi i opętanymi przez demonów ludźmi. Nowa część przedstawi kolejną historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, tym razem rozgrywającymi się w Pensylwanii w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Warner Bros. podzieliło się właśnie pierwszym zwiastunem Obecności 4, prezentujący kolejny przerażający horror, który już wkrótce zobaczymy w kinie. Trailer zobaczycie poniżej.

The Conjuring: Last Rites – pierwszy zwiastun nowej części Obecności

Akcja nowego filmu dzieje się pięć lat po wydarzeniach z poprzedniej części. Ed i Lorraine Warrenowie przeszli na emeryturę po tym, jak Ed doznał zawału serca. Muszą jednak wznowić swoją aktywność jako demonologów, aby pomóc Jackowi i Janes Smurlom, którzy niedawno przeprowadzili się do nowego, wymarzonego domu. Szybko odkrywają, że jest on nawiedzony i to przez potężną demoniczną istotę.