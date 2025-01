Obcy: Romulus otrzymał nową wersję. Twórcy ulepszyli film na VOD

W wywiadzie reżyser przyznał, że twórcom zabrakło czasu, aby dopracować ten element. Postanowili go jednak naprawić w wydaniu na VOD. Dzięki temu widzowie mogą cieszyć się lepszą jakością CGI niż w kinowej wersji.

Wygląd Rooka w Obcy: Romulus został dopracowany nie tylko w wydaniu cyfrowym, ale również na nośnikach fizycznych 4K, Blu-ray oraz DVD. Alvarez dodał, że poprosili studio o wydanie dodatkowych pieniędzy, aby poprawić CGI w filmie.

Naprawiliśmy to. Poprawiliśmy to na potrzeby VOD i wydań fizycznych. Przekonałem studio, że musimy wydać na to dodatkowe pieniądze i upewnić się, że firmy zaangażowane w realizację tego otrzymają odpowiednio dużo czasu na dokończenie tych efektów i zrobienie ich na wysokim poziomie. Teraz jest o wiele lepiej.