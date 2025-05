NVIDIA ogranicza dostępność sterownika RTX 5060 do preview dla wybranej prasy

Oznacza to, że żadne recenzje nie zostaną udostępnione przed lub w dniu premiery. Tak właśnie myśleliśmy i zostało to potwierdzone przez główne media, ale okazuje się, że nie jest to do końca prawdą.

Firma udostępniła sterowniki tylko dla mediów, które są gotowe udostępnić wersje zapoznawcze.

Przynajmniej tak dowiadujemy się z jednej z publikacji, która udostępniła wersję zapoznawczą RTX 5060.

Nie ma jednak powodu, aby skupiać się na tych wynikach, ponieważ mówimy o starannie wybranych grach z technologiami takimi jak generowanie klatek lub generowanie wielu klatek.

GameStar wyjaśnia: