Nowy zwiastun Two Point Museum odsłania upiorną stronę gry. Nawiedzony hotel będzie wyzwaniem

Two Point Museum na nowym zwiastunie. Upiorny hotel i grasujące duchy

Do sieci trafił już najnowszy zwiastun Two Point Museum. Tym razem deweloperzy zaprezentowali nawiedzony, stary hotel Wailon Lodge, który gracze przekształcą w prawdziwą placówkę muzealną. Grasujące po lokacji duchy pozostaną z nami na miejscu, co oznacza, że częścią wyzwania będzie zajęcie się upiornymi lokatorami.

To jednak nie wszystko, czego dowiedzieliśmy się o kolejnej odsłonie serii Two Point. Częścią naszej pracy będzie bowiem również wysyłanie ekspedycji do Netherworld Rift, co pomoże rozszerzyć ofertę eksponatów prezentowanych w muzeum. Jak zapewniają twórcy w opisie pod materiałem: „horror może być całkiem przyjemny dla odwiedzających”.