Two Point Museum z datą premiery. Przygotowano niespodziankę dla fanów Sonica

W połowie sierpnia doczekaliśmy się zapowiedzi Two Point Museum, czyli kolejnej odsłony serii humorystycznych strategii ekonomicznych od Two Point Studios. Wówczas mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun, ale deweloperzy nie ujawnili, kiedy gracze będą mieli okazję zagrać we wspomnianą produkcję. Na szczęście wszystko jest już jasne, ponieważ twórcy wspólnie z wydawcą – firmą SEGA – ujawnili dokładną datę premiery Two Point Museum.

Ujawniono dokładną datę premiery Two Point Museum

Zgodnie z przekazanymi informacjami Two Point Museum zadebiutuje na rynku 4 marca 2025 roku. Zainteresowani mogą już składać zamówienia przedpremierowe, a w sprzedaży oprócz wersji standardowej dostępna jest także Edycja Odkrywcy, która gwarantuje m.in. 5 dni wcześniejszego dostępu. Wszyscy użytkownicy, którzy kupią wspomnianą produkcję w przedsprzedaży, otrzymają natomiast przedmioty i ozdoby związane z marką Sonic.