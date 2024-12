Nowa gra akcji z wyjątkową grafiką na nowym gameplayu. Twórcy pracują ze studiem animacji poklatkowej

South of Midnight to przygodowa gra akcji autorstwa Compulsion Games, które jest znane między innymi z wydania We Happy Few. Nowa produkcja wyróżnia się stylem animacji wzorowanym na animacji poklatkowej. Twórcy postanowili udostępnić kolejne materiały - tym razem były to fragmenty rozgrywki.

South of Midnight - postęp w rozwoju projektu

Studio odpowiedzialne za South of Midnight postanowiło podzielić się na Twitterze/X 20-sekundowym nagraniem, na którym możemy zobaczyć fragment walki z potworem. Według dołączonego opisu Hazel, główna bohaterka, wraz z postępem w rozgrywce odblokuje kolejne umiejętności do wykorzystania w trakcie starć z przeciwnikami.

