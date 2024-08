Nowy zwiastun Half-Life 2 RTX. Zobaczyliśmy nowe porównania grafiki

Half-Life 2 zadebiutował 16 listopada 2004 roku. Początkowo gra ukazała się wyłącznie na PC, gdzie jako pierwsza w historii do instalacji wymagała posiadania konta na platformie Steam. Z czasem tytuł ukazał się na Xboksie pierwszej generacji, a następnie pojawił się w pakiecie The Orange Box wraz z dwoma oficjalnymi dodatkami (Episode One i Episode Two), Portalem i Team Fortress 2. Valve Software zapowiedziało również trzecie rozszerzenie, Episode Three, lecz nigdy nie ujrzało ono światła dziennego. Firma powróciła do marki w 2020 roku za sprawą Half-Life: Alyx, które trafiło do posiadaczy VR.