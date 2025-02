Nowy update RTX Video Super Resolution

Wadą jest to, że ta technologia zużywa dużo mocy GPU. Kiedy została wydana po raz pierwszy, użytkownicy zgłaszali zużycie energii od 70 W do nawet 240 W, w zależności od profilu skalowania.

Było to więc dość sporo jak na efekty, które przynosiło, a najlepiej sprawdzało się w animacjach, które nie miały tylu niuansów.

Ta aktualizacja może pomóc zmniejszyć ten problem, ponieważ technologia ta obejmuje teraz ulepszony model AI, który wymaga o 30% mniej energii.

Przejdź do zakładki System, następnie Video i włącz tę funkcję zgodnie ze swoimi preferencjami.

NVIDIA wyjaśnia, że ​​ustawienie jakości na „Automatycznie” jest nowe i będzie wykorzystywać tylko tyle mocy GPU, ile potrzeba, podczas gdy ustawienie jakości na “Ręcznie” a następnie Poziomu jakości na Wysoki zmaksymalizuje wykorzystanie karty graficznej.

NVIDIA: W nowej aktualizacji aplikacji NVIDIA VSR został zaktualizowany do bardziej wydajnego modelu AI, wykorzystującego do 30% mniej zasobów GPU przy najwyższym ustawieniu jakości, co pozwala na włączenie go większej liczbie GPU GeForce RTX.

