Nowy tryb Legendary Warrior Face-Off w Dragon Ball Sparking! Zero nie przypadł do gustu graczom

Dragon Ball: Sparking! Zero niedawno wprowadziło nowy, ograniczony czasowo tryb o nazwie Legendary Warrior Face-Off, ale reakcja fanów na tę aktualizację pozostawia wiele do życzenia.

Po premierze, gra Dragon Ball Sparking! Zero, zbierała świetne recenzje i cieszyła się wysokimi wynikami sprzedaży, a gracze chwalili produkcję za wierne odwzorowanie świata Dragon Ball i dynamiczną rozgrywkę. My również byliśmy zadowoleni o czym możecie przeczytać w naszej recenzji . Przyszedł jednak moment pierwszych zgrzytów pomiędzy graczami, a deweloperami.

Zaimplementowanie Legendary Warrior Face-Off towarzyszyło premierze dodatku Hero of Justice DLC oraz serii zmian w rozgrywce. Nowy tryb pozwala graczom zmierzyć się z potężnym przeciwnikiem. Pierwszym z nich jest Broly z Dragon Ball Super. Tryb działa podobnie do raidów, oferując graczom punkty wydarzenia, które można wymienić na kapsułki i Zeni (waluta w świecie DB).

Na pierwszy rzut oka brzmi to obiecująco, ale gracze szybko zaczęli wyrażać swoje niezadowolenie, informując iż nowy tryb to zwyczajnie wielki grind. Jeden z użytkowników, Earlybird908, wyliczył, że zdobycie wszystkich nagród wymaga co najmniej 153 zwycięstw z konkretnym zespołem, co pozwoliłoby uzyskać 84,000 punktów wydarzenia. Co więcej, kapsuły dostępne w tym trybie nie są nowymi przedmiotami, co dodatkowo zniechęca graczy.

Gracze wskazują, że połączenie intensywnego grindu i faktu, że tryb ponownie skupia się na rozgrywce online, zamiast na zawartości dla jednego gracza, jest dużym rozczarowaniem. Wielu fanów oczekiwało bardziej zróżnicowanych trybów dla samotnych graczy, które mogłyby wzbogacić doświadczenie płynące z gry.

Choć nowy tryb miał na celu urozmaicenie rozgrywki, wywołał falę krytyki. Fani mają nadzieję, że w przyszłości twórcy skupią się na wprowadzeniu bardziej pożądanych zmian i nowości, które spełnią oczekiwania społeczności. Na razie jednak Legendary Warrior Face-Off wydaje się być krokiem w niewłaściwym kierunku.