Nowy realistyczny survival już dostępny na Steamie. Poznajcie The Last Plague: Blight

Na premierowym zwiastunie The Last Plague: Blight widzimy fragmenty rozgrywki oraz prezentację kluczowych elementów produkcji. Tytuł wyróżnia się bardzo zaawansowanym systemem craftingu - poza standardowym zebraniem materiałów musimy przejść przez cały proces jej tworzenia. Przykładowo, po zebraniu rudy brązu musimy ją stopić, wlać w przygotowaną wcześniej formę, a na końcu poczekać, aż stopnieje. Jeżeli chodzi o podstawy rozgrywki, to polegają one na zwiedzaniu postapokaliptycznego świata, zbieraniu surowców, budowaniu schronienia, uprawianiu roślin i hodowaniu zwierząt.

Twórca The Last Plague: Blight ma również ambitne plany rozwoju gry w czasie wczesnego dostępu , o czym mogliśmy się dowiedzieć przy okazji wpisu dotyczącego premiery produkcji:

“Moimi najbliższymi celami są ukończenie systemu tworzenia postaci, dodanie pełnego wsparcia dla kontrolerów oraz dodanie nowych języków, takich jak hiszpański oraz portugalski. Przygotowaliśmy również plany rozwoju gry na dalszą przyszłość:

Rozwój fabuły i wprowadzenie prawdziwego celu do gry.

Interakcje z NPC-ami, takie jak współpraca i wymiany przedmiotami.

Łowienie ryb.

Więcej opcji zmiany wyglądu postaci, w tym płci.

Wsparcie kontrolerów.

Oswajanie zwierząt.

Więcej języków.

The Last Plague: Blight zostało wydane we wczesnym dostępie 3 października, a według twórcy tytuł pozostanie w tej wersji jeszcze przez co najmniej rok. Na razie produkcja nie cieszy się ogromną popularnością, lecz spośród 47 opinii na Steamie aż 97 procent jest pozytywnych. Gra jest przeceniona do 10 października i kosztuje 70,19 złotych.