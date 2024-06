Nowy przywódca orków z 2. sezonu Pierścieni Władzy na pierwszych zdjęciach

Dla mnie atrakcyjne było to, że jest mroczną postacią, ale nie postrzega siebie jako złoczyńcy. Próbuje tylko chronić swoje dzieci, Uruków. Robi więc to, co czuje, że musi zrobić, aby ocalić ich przed zagładą, niezależnie od tego, czy zrobi to Sauron, dla którego są mięsem armatnim, czy też elfy.

Hazeldine ujawnił także, jak będzie wyglądał początek drugiego sezonu Pierścieni Władzy dla Adara. Okazuje się, że upadły elf będzie w kryzysie egzystencjalnym.

Na początku sezonu Adar znajduje się w pewnym sensie w kryzysie egzystencjalnym, ponieważ tak naprawdę nie wie, co dalej robić. Jasne, będą musieli stawić czoła różnym atakom wrogów, ale skończył to, co zamierzał. Wziął na siebie odpowiedzialność za opiekę nad swoimi dziećmi i znalezienie im domu i właśnie to zrobił. To stanowi dla niego nowy początek w drugim sezonie.