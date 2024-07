Nowy, niezwykle potężny bohater Marvela ma tylko jedną zasadę. Studio celowo ją wprowadziło

Scooper Daniel Richtman ujawnił, że Marvel chce wprowadzić do filmu „dobre wyjaśnienie”, dlaczego Sentry nie zabija swoich przeciwników. Bohater będzie kierował się zasadą podobną do innych potężnych postaci, takich jak Kapitan Ameryka, Superman, czy Batman i jego moralność nie będzie pozwalała mu pozbawić kogokolwiek życia. Sentry będzie uważał się a bohatera, więc nie chce nikogo zabijać.

Przypomnijmy, że Sentry, to tak naprawdę Robert Reynolds, który wziął udział w reaktywowanym eksperymencie stworzenia Kapitana Ameryki. Mężczyzna przyjął większą dawkę superserum, co wywołało u niego hiper-świadomość. Jego moc stała się niemal nieograniczona. Jednocześnie Reynolds musi zmagać się ze swoją drugą, złą osobowością, znaną jako The Void, która doprowadziła do śmierci miliardów istnień we wszechświecie. W filmie Sentry ma zostać przedstawiony jako antagonista.

Reżyserem filmu jest Jake Schreier, twórca Robot i Frank oraz Papierowe miasta. W obsadzie znaleźli się: Florence Pugh (Yelena Belova), Sebastian Stan (Zimowy żołnierz), David Harbour (Red Guardian), Julia Louis-Dreyfus (Valentina Allegra de Fontaine), Wyatt Russell (U.S. Agent), Hannah John-Kamen (Ghost) oraz Olga Kurylenko (Taskmaster), Lewis Pullman (Sentry) i Geraldine Viswanathan.

Przypomnijmy, że premierę Thunderbolts wyznaczono w Polsce na 1 maja 2025 roku.