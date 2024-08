Nowy mod do Cyberpunka 2077 ułatwia szukanie easter eggów

Cyberpunk 2077 to duża gra z mnóstwem rzeczy do odkrycia. W celu ułatwienia poszukiwań powstał mod, który odkrywa przed graczami wiele sekretów.

Minęły prawie cztery lata od premiery gry Cyberpunk 2077, wydanej przez CD Projekt RED, i niecały rok od premiery dodatku, ale tytuł wciąż nie odsłonił przed graczami w pełni swych sekretów. Jest jeszcze mnóstwo easter eggów do znalezienia, a ich szukanie daje wiele frajdy. Jeśli należysz do graczy z natury niecierpliwych, mod o nazwie Hidden Gems Map powstał specjalnie dla ciebie.

Nowy mod ułatwia w odkrywaniu sekretów w Cyberpunk 2077

Mod Hidden Gems Map do gry Cyberpunk 2077, stworzony przez Mad Cat MKII, to świetne narzędzie dla graczy, którzy chcą maksymalnie odkryć wszystko, co Night City ma do zaoferowania, nie frustrując się przy tym za bardzo. Mod ten dodaje do mapy ikony wskazujące lokalizacje różnych ukrytych skarbów, easter eggów, unikalnych przedmiotów oraz ciekawych wydarzeń, które można znaleźć w grze. Jest to szczególnie przydatne dla doświadczonych graczy, którzy chcą odnaleźć każdy ukryty element, ale nie zawsze pamiętają dokładną lokalizację tych miejsc.