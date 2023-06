Nowy Mass Effect nadal znajduje się w fazie pre-produkcji – informuje BioWare

W kwietniu ubiegłego roku BioWare poinformowało, że nowy Mass Effect znajduje się na „wczesnym etapie rozwoju”. Na oficjalnym blogu studia pojawił się wczoraj natomiast nowy wpis, w którym ponownie wspomniano o nadchodzącej odsłonie popularnej serii. Okazuje się jednak, że fani marki muszą uzbroić się w cierpliwość. Nowy Mass Effect wciąż znajduje się bowiem w fazie pre-produkcji.

Wspomniany wpis dotyczył zakończenia przez BioWare rozwoju Star Wars: The Old Republic. Za dalsze losy popularnego MMO odpowiadać będzie natomiast studio Broadsword, do którego dołączą również deweloperzy zajmujący się do tej pory wspomnianą produkcją. BioWare „na nowo” skupi się natomiast na swoich dwóch kluczowych markach, czyli Dragon Age oraz Mass Effect.