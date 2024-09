Nowy film ze świata Władcy Pierścieni zostanie podzielony na dwie części

Wygląda na to, że nadchodzący film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum zapowiada się na kolejne duże wydarzenie w świecie fanów Władcy Pierścieni. Podział na dwa filmy na razie sugeruje, że historia będzie miała dużą skalę i znaczenie fabularne. Podobną praktykę dzielenia widowiska i przedłużania metrażu zastosowano także przy Hobbitach, co jednak do dziś budzi kontrowersje. Ian McKellen, który ponownie wcieli się w Gandalfa, wywołał dodatkowe zainteresowanie, choć jak sam przyznaje, nie miał jeszcze okazji przeczytać scenariusza.

Potwierdzono także, że Andy Serkis zamierza skorzystać z możliwości sztucznej inteligencji do odmłodzenia aktorów. Tym bardziej, że fabuła nowego filmu (filmów, jak kto woli) ma rozgrywać się tuż po wydarzeniach z Powrotu króla. Andy Serkis, który wcześniej wcielił się w Golluma, najprawdopodobniej będzie odgrywać kluczową rolę w tym nowym przedsięwzięciu.

Co ciekawe, film o tytule Polowanie na Golluma... już istnieje. W taki sposób zatytułowana została fanowska produkcja, nakręcona w 2009 roku. Czy Serkis będzie czerpał z niej inspirację? To się okaże.