Skasowano serial z nowego uniwersum DC. Spin-off Batmana jednak nie powstanie

Nad projektem cały czas czuwał Matt Reeves, reżyser Batmana. W 2022 roku ujawnił, że serial zatytułowany Gotham PD rozrósł się do takich rozmiarów, że porzuci pierwotny koncept i skupi się na Azylu Arkham, gdzie przesiadują groźni przestępcy znani z kart komiksów o Mrocznym Rycerzu. Do ekipy dołączył Antonio Campos, który miał być showrunnerem i scenarzystą, ale niedługo później ogłoszono, że powstanie nowe uniwersum, nad którym pieczę będą sprawować James Gunn i Peter Safran. To doprowadziło do kolejnych opóźnień w pracach nad serialem, również ze względu na przeniesienie Arkham Asylum do głównego uniwersum DC, zamiast pozostawić projekt w serii Elseworlds, do której należy Batman.