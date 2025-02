Nowy Daredevil brutalniejszy od serialu z Netflixa. To będzie nowy poziom dla Marvela

Do sieci trafiło nowe zdjęcie z nadchodzącego serialu Daredevil: Born Again.

Już za niecały miesiąc na Disney+ zadebiutuje Daredevil: Born Again, czyli długo oczekiwany powrót Diabła z Hell’s Kitchen w jego własnej produkcji. Dla Marvela to istotna produkcja, która może stać się prawdziwym hitem platformy. Żeby tak się stało, twórcy dołożyli wszelkich starań, aby nie tylko historia, ale również efektowna i brutalna akcja zadowoliła fanów, którzy oglądali pierwszy serial z Daredevilem, który debiutował w 2015 roku na Netflixie. Teraz showrunner Dario Scardapane w magazynie Empire opowiedział o przekroczeniu granic, nie tylko dla serialu z MCU, ale również w porównaniu do poprzedniej produkcji.

Daredevil: Born Again idzie jeszcze dalej w ukazywaniu brutalności od serialu z Netflixa