Nowy biom w Valheim jest od teraz przyjemniejszy. Podróżowanie przez Ashlands nie będzie tak wymagające

Deweloperzy zadbali również o możliwość przyrządzania mięsa zająca na drewnianej stacji do gotowania. Zwiększono też ilość wydobywanego Flametalu oraz zapewniono możliwość używania bomb dymnych do gaszenia ognia. Twórcy dostarczyli także szereg poprawek, a pełna lista znajduje się w tym miejscu.

Poznaj świat owiany tajemnicą. Odkrywaj różne biomy z unikalnymi wrogami do walki, zasobami do zebrania i sekretami do odkrycia! Bądź wikingiem, żegluj po otwartych morzach w poszukiwaniu nieznanych lądów i walcz z krwiożerczymi potworami. – czytamy w opisie gry na platformie Steam.