Nowy ASUS PG32UCWM pojawił się w Korei

Paweł Rudy
2026/05/19 14:31
Kolejny 32-calowy monitor gamingowy z panelem OLED.

Wygląda na to, że ASUS przygotowuje kolejny 32-calowy monitor gamingowy OLED w ramach swojej linii ROG Swift.

Model ten nosi nazwę PG32UCWM i właśnie pojawił się w koreańskiej bazie danych certyfikacji energetycznej.

Wpis wspomina o kilku wariantach, w tym PG32UCWM-G oraz PG32UCWM-W. Baza danych określa klasę ekranu jako 31 cali i wskazuje datę rejestracji na 18 maja 2026 roku.

Pełna specyfikacja nie została niestety dołączona, więc źródło nie potwierdza rodzaju panelu, rozdzielczości ani częstotliwości odświeżania monitora.

Ciekawa jest sama nazwa modelu. ASUS posiada już w ofercie modele PG32UCDM oraz PG32UCDM3 jako 32-calowe monitory QD-OLED, podczas gdy PG27UCWM został zapowiedziany na targach CES 2026 jako 26,5-calowy model Tandem RGB Stripe OLED.

Ten 27-calowy monitor obsługuje rozdzielczość 4K przy 240 Hz oraz FHD przy 480 Hz dzięki trybowi dual-mode.

PG32UCWM to prawdopodobnie 32-calowy monitor 4K 240Hz Tandem WOLED z certyfikatem DisplayHDR True Black 500 oraz powłoką TrueBlack Glossy.

To zbliżyłoby go do 32-calowej klasy WOLED, stosowanej już przez ASUS-a w serii ROG Strix XG32U, zamiast do linii QD-OLED PG32UCDM. Nie ma jeszce potwierdzenia, czy PG32UCWM wykorzystuje układ subpikseli RGB stripe.

Nazwa może sugerować powiązanie z PG27UCWM. W przypadku 32-calowych monitorów WOLED, ASUS jak dotąd potwierdził jedynie swoje modele Strix XG32UCWMG oraz XG32UCWG z powłoką TrueBlack Glossy.

Źródło:https://www.reddit.com/r/OLED_Gaming/comments/1tgpu0m/pg32ucwm/

