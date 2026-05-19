Nowy ASUS PG32UCWM pojawił się w Korei

Wygląda na to, że ASUS przygotowuje kolejny 32-calowy monitor gamingowy OLED w ramach swojej linii ROG Swift.

Model ten nosi nazwę PG32UCWM i właśnie pojawił się w koreańskiej bazie danych certyfikacji energetycznej.

Wpis wspomina o kilku wariantach, w tym PG32UCWM-G oraz PG32UCWM-W. Baza danych określa klasę ekranu jako 31 cali i wskazuje datę rejestracji na 18 maja 2026 roku.

Pełna specyfikacja nie została niestety dołączona, więc źródło nie potwierdza rodzaju panelu, rozdzielczości ani częstotliwości odświeżania monitora.

Ciekawa jest sama nazwa modelu. ASUS posiada już w ofercie modele PG32UCDM oraz PG32UCDM3 jako 32-calowe monitory QD-OLED, podczas gdy PG27UCWM został zapowiedziany na targach CES 2026 jako 26,5-calowy model Tandem RGB Stripe OLED.