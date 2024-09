Nowości zmierzają do The Crew Motorfest. Zapowiedziano kolejną przepustkę sezonową

W ostatnim czasie Ubisoft poświęca dużo uwagi serii The Crew, mimo że nie pracują oni nad kolejną produkcją. Obecnie The Crew 2 jest znacznie przecenione oraz ogłoszono, że druga i trzecia odsłona marki otrzymają tryb offline. Teraz najnowsza odsłona doczekała się uwagi z racji rozpoczęcia się drugiego roku gry.

Nowy sezon The Crew Motorfest zaoferuje nam również nowe playlisty w wydarzeniu poświęconym Japonii. W czasie eventu odblokujemy specjalne pojazdy, części do modyfikowania oraz inne atrakcje. Po ukończeniu głównego wątku odblokujemy specjalne wyzwanie, w którym będziemy musieli wygrać wiele pojedynków na losowo wybranej trasie.

Do The Crew Motorfest zostanie dodana płatna przepustka dotycząca nowego sezonu. Po jej zakupieniu od 6 listopada będziemy otrzymywać nowy pojazd każdego miesiąca oraz dostaniemy dostęp do Chase Squad, który zawiera nowe playlisty oraz specjalne zadania do wykonania w otwartym świecie. Nie znamy jeszcze ceny przepustki, ale możemy przypuszczać, że będzie kosztować tyle co poprzednia, czyli 179 złotych.

Warto przypomnieć, że The Crew Motorfest zostało wydane 11 września ubiegłego roku na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One oraz PC. Gra została dobrze oceniona przez społeczność zbierając w serwisie Metacritic średnią ocen na poziomie 76/100. W naszej recenzji tytuł otrzymał notę 7,5 na 10.