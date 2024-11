Nowe wieści o nadchodzącej platformie Assassin’s Creed, Animus Hub. Chodzi o płatności

W czerwcu dowiedzieliśmy się, że Assassin’s Creed Infinity, czyli nadchodząca, interaktywna platforma serii, zmieniło nazwę na Animus Hub . Choć nie otrzymaliśmy jeszcze zbyt wielu szczegółów na ten temat, przedstawiciele Ubisoftu wyjaśnili właśnie kilka kwestii. Deweloperzy odnieśli się do tematu płatnych subskrypcji czy przepustek bojowych.

Ubisoft wyjaśnia kilka kwestii związanych z nadchodzącym Animus Hub

Jak zauważył serwis GamingBolt, Ubisoft odniósł się za pośrednictwem Reddita do kilku kwestii związanych z nadchodzącą, interaktywną platformą dla serii Assassin’s Creed. Tym razem deweloperzy nawiązali do tematu płatności. Jak wyjaśnili przedstawiciele firmy, w Animus Hub nie pojawią się płatne subskrypcje, ani przepustki bojowe. Wszystkie nagrody dostępne na platformie będą darmowe, podobnie jak dostęp do regularnej zawartości i misji.