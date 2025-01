Nowe screeny z papierowej wersji Pillars of Eternity. Projektant narzeka na zbyt dużą ilość tekstu

Po długim czasie braku udzielania się w mediach społecznościowych główny projektant stojący za serią Pillars of Eternity postanowił udostępnić nowe informacje dotyczące marki. Dowiedzieliśmy kolejnych szczegółów o papierowej wersji RPG, co stało się w dość niespodziewany sposób. Autor zwrócił także uwagę ogromną ilość pracy, jaka wciąż musi zostać wykonana.

Pillars of Eternity TTRPG - kolejne informacje o projekcie

W serwisie BlueSky pojawił się nowy wpis głównego projektanta Pillars of Eternity, Josha Sawyera. Była to odpowiedź na pytanie fana zainteresowanego poznaniem obecnego stanu Pillars of Eternity TTRPG, czyli papierowej wersji klasycznych RPG-ów. Dość niespodziewanie mieliśmy okazję zobaczyć kilka screenshotów pokazujących projekt, tym samym ujawniając wiele nieznanych wcześniej zmian.