Nowe rozszerzenie Scarlet & Violet - Stellar Crown w Pokémon TCG od września 2024

Nowe mechaniki i unikalne karty w Scarlet & Violet – Stellar Crown

W Scarlet & Violet – Stellar Crown gracze będą mogli wykorzystać zjawisko terastalizacji, które po raz pierwszy pojawiło się w grach wideo Pokémon Scarlet i Pokémon Violet. Zjawisko to wprowadza do gry nowe możliwości strategiczne oraz unikalne efekty wizualne. Nowością w tym rozszerzeniu jest Pokémon ex Stellar Tera - specjalny rodzaj Pokémona z unikalnymi atakami, inspirowanymi różnymi kamieniami szlachetnymi. Ataki te będą wymagały użycia różnych typów Energii, co dodatkowo wzbogaci rozgrywkę.