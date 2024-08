Zbierzecie je wszystkie? Nadchodzi nowy sezon Pokémon Go

Niantic, twórca Pokémon Go, popularnej gry mobilnej, ujawnił szczegóły nowego sezonu gry, zatytułowanego Max Out. Oprócz nowych stworzeń z ósmej generacji wprowadzona zostanie funkcja Dynamax. Na czym polega to urozmaicenie rozgrywki?

Nowe funkcje w nowym sezonie Pokémon Go

Funkcja Dynamax w Pokémon Go wprowadza mechanikę, która pozwala Pokémonom na tymczasowe zwiększenie swojego rozmiaru i mocy podczas walki. Kiedy Pokémon Dynamaxuje, staje się gigantyczny, co zwiększa jego statystyki, takie jak siła ataku, oraz zmienia jego ruchy na potężniejsze wersje, zwane Max Moves. Dynamax trwa przez ograniczoną liczbę tur, po czym Pokémon wraca do normalnego rozmiaru. W Pokémon Go Dynamax jest powiązany z nową formą walk – Max Battles.