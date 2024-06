Nowe rozdziały w Guild Wars 2. Rozszerzenie Janthir Wilds już w sierpniu

ArenaNet i NCSOFT ogłosiły premierę piątego rozszerzenia do Guild Wars 2, zatytułowanego Janthir Wilds, które ukaże się 20 sierpnia 2024 roku.

Nowe mapy i mechaniki gry

Janthir Wilds podobnie jak poprzednie rozszerzenie Secrets of the Obscure, będzie miało zaplanowane trzy duże aktualizacje, które będą wydawane od sierpnia 2024 roku do lata 2025 roku. W dniu premiery dostępne będą dwie nowe mapy: Lowland Shore oraz Janthir Syntri z jego niebezpiecznymi skalistymi wybrzeżami, wędrującymi tytanami i mistycznymi burzami. Aby pomóc w eksploracji tych nowych terenów, gracze będą mogli oswajać dzikie Warclawy, które pozwolą na łatwiejsze poruszanie się po Janthir, rozwijając specjalne zdolności mounta.

Nowa broń i umiejętności

Po raz pierwszy od premiery gry, do walki naziemnej zostanie dodany nowy typ broni – dwuręczna włócznia. Będzie ona dostępna dla wszystkich dziewięciu profesji w grze, a każda z nich będzie używać włóczni w unikalny sposób, oferując nowe umiejętności i możliwości personalizacji rozgrywki.

Przyszłe aktualizacje i nowe wyzwania

Trzy planowane duże aktualizacje będą dostępne bez dodatkowych opłat i przyniosą nowe doświadczenia: dodatkową mapę, nowy rajd, nowe nagrody (w tym nowe przedmioty w Wizard’s Vault) oraz nowy tryb PvP. Fabuła rozszerzenia rozpoczyna się po wydarzeniach z Secrets of the Obscure. Gracze będą współpracować z Astral Ward i przedstawicielami narodów Tyrii, aby udać się do Janthir i nawiązać kontakt z plemieniem Lowland Kodan, odkrywając ich kulturę i tajemnice pierwotnego, magicznego zagrożenia czającego się w dżungli.

Od początku chcieliśmy połączyć wiele elementów, które od lat znajdują się na naszej i społecznościowej liście życzeń,” powiedział Josh Davis, reżyser gry Guild Wars 2. „Janthir Wilds jest dowodem na nasze zaangażowanie w zaskakiwanie i zachwycanie graczy, przy jenoczesnym ulepszaniu doświadczeń z rozgrywki w Guild Wars 2 w nieoczywisty sposób oraz wspieraniu zarówno trybów kooperacyjnych, jak i PvP.

Beta testy

Każdy posiadacz konta Guild Wars 2 będzie mógł wziąć udział w beta testach nowej mechaniki walki włócznią, które odbędą się od 27 do 30 czerwca. Nowe, legendarne włócznie oraz plecaki będą dostępne w przyszłych aktualizacjach, wraz z nowymi zestawami zbroi i broni. Oprócz tego, znajdą się tam wspomniane nowe mapy: Lowland Shore i Janthir Syntri oraz nowy rajd.